June 9 (Gracenote) - Results from the Colombian championship Semifinal matches on Thursday Semifinal Friday, June 9, first leg America - Deportivo Cali 0-0 (halftime: 0-0) Thursday, June 8, first leg Millonarios - Atletico Nacional 0-0 (halftime: 0-0) Next Fixtures (GMT): Semifinal Sunday, June 11, second leg Deportivo Cali v America (2215) Atletico Nacional v Millonarios (0030)