Nov 28 (Gracenote) - Results from the Colombian championship Quarter-final first leg matches on Monday Quarter-final Tuesday, November 28, first leg America - Atletico Junior 0-0 (halftime: 0-0) Sunday, November 26, first leg Tolima - Atletico Nacional 1-0 (halftime: 0-0) Jaguares - Santa Fe 0-0 (halftime: 0-0) La Equidad - Millonarios 1-1 (halftime: 0-1)