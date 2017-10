UPDATE 2-Soccer-Colombian championship liga aguila ii results and standings

Sept 23 (Gracenote) - Results and standings from the Colombian championship Liga Aguila II matches on Saturday Sunday, September 24 Atletico Huila Alianza Petrolera Postponed Saturday, September 23 Patriotas Boyaca Atletico Junior Postponed Independiente Medellin 1 Rionegro Aguilas 2 Tigres 0 La Equidad 3 Friday, September 22 Cortulua 1 Jaguares 3 Standings P W D L F A Pts 1 Santa Fe 12 10 1 1 15 3 31 2 Atletico Junior 12 8 1 3 21 7 25 3 Atletico Nacional 12 7 1 4 15 10 22 4 La Equidad 13 5 5 3 17 13 20 5 Cortulua 13 6 2 5 13 16 20 6 Independiente Medellin 13 5 4 4 14 11 19 7 Deportivo Cali 12 5 3 4 18 18 18 8 Envigado 12 5 2 5 13 16 17 ------------------------- 9 Tigres 13 5 2 6 10 16 17 10 Jaguares 13 4 4 5 13 11 16 11 Millonarios 12 4 4 4 12 11 16 12 America 12 4 3 5 11 12 15 13 Tolima 12 4 3 5 12 14 15 14 Atletico Huila 12 3 5 4 14 15 14 15 Pasto 12 4 2 6 17 19 14 16 Alianza Petrolera 12 4 2 6 13 18 14 17 Patriotas Boyaca 12 2 7 3 10 11 13 18 Once Caldas 12 3 4 5 11 16 13 19 Bucaramanga 12 3 2 7 11 14 11 20 Rionegro Aguilas 13 2 3 8 7 16 9 1-8: Championship play-off Next Fixtures (GMT): Saturday, September 23 Bucaramanga v Santa Fe (2300) Patriotas Boyaca v Atletico Junior (2300) Postponed Sunday, September 24 Once Caldas v America (0100) Atletico Huila v Alianza Petrolera (2015) Postponed Millonarios v Pasto (2215) Deportivo Cali v Tolima (2230) Monday, September 25 Envigado v Atletico Nacional (0030)