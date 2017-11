Nov 1 (Gracenote) - Results from the Libertadores Cup Semifinal second leg matches on Tuesday Semifinal Wednesday, November 1, second leg Lanus (Argentina) - River Plate (Argentina) 4-2 (halftime: 1-2) First leg: River Plate - Lanus 1-0. Lanus win 4-3 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Semifinal Wednesday, November 1, second leg Gremio (Brazil) v Barcelona SC (Ecuador) (2345)