Sept 14 (Gracenote) - Results from the Libertadores Cup Quarterfinal first leg matches on Wednesday Quarterfinal Thursday, September 14, first leg Barcelona SC (Ecuador) - Santos (Brazil) 1-1 (halftime: 0-0) Botafogo (Brazil) - Gremio (Brazil) 0-0 (halftime: 0-0) San Lorenzo (Argentina) - Lanus (Argentina) 2-0 (halftime: 1-0) Next Fixtures (GMT): Quarterfinal Friday, September 15, first leg Jorge Wilstermann (Bolivia) v River Plate (Argentina) (0045)