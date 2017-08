UPDATE 1-Soccer-Libertadores Cup last 16 summaries

July 7 (Gracenote) - Summaries from the Libertadores Cup Last 16 first leg matches on Thursday Thursday, July 6 Emelec 0 San Lorenzo 1 Fernando Belluschi 24 Halftime: 0-1; - - - Nacional M. 0 Botafogo 1 Joao Paulo 37 Halftime: 0-1; - - - The Strongest 1 Diego Bejarano 90+1 Lanus 1 Nicolas Pasquini 36 Halftime: 0-1; - - - Wednesday, July 5 Jorge Wilstermann 1 Gilbert Alvarez 40 Atletico Mineiro 0 Halftime: 1-0; - - - Barcelona SC 1 Jonathan Alvez 90+1 Palmeiras 0 Halftime: 0-0; - - - Atletico Paranaense 2 Nikao 6, Ederson 71 Santos 3 Kayke 24,67, Bruno Henrique 56 Halftime: 1-1;Attendance: 13,770 - - - Tuesday, July 4 Guarani 0 River Plate 2 Ignacio Scocco 36, Marcelo Larrondo 87 Halftime: 0-1; - - - Godoy Cruz 0 Gremio 1 Ramiro 1 Halftime: 0-1; - - -