Nov 2 (Gracenote) - Summaries from the Libertadores Cup Semifinal second leg matches on Wednesday Wednesday, November 1 Gremio 0 Barcelona SC 1 Jonathan Alvez 33 Red Card: Jonathan Alvez 90+5 Halftime: 0-1; - - - Tuesday, October 31 Lanus 4 Jose Sand 45,46, Lautaro Acosta 61, Alejandro Silva 68pen River Plate 2 Ignacio Scocco 17pen, Gonzalo Montiel 22 Red Card: Ignacio Fernandez 90+2 Halftime: 1-2; - - -