Superliga Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) Horsens (0) 0 Yellow card: Borring 39, Kortegaard 57 Subs used: Qvist 61 (Nymann), Drost 75 (Hansson), Kryger 86 (Andersen) Midtjylland (1) 2 Scorers: P. Onuachu 7, O. Frank 90+1 Yellow card: Hansen 21, Poulsen 58, Onuachu 72, Poulsen 87 Subs used: Sanneh 63 (Wikheim), Kraev 72 (Onuachu), Frank 86 (Drachmann) Attendance: 3,487 Referee: Mikkel Redder ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) Silkeborg v AaB (1600/1500) København v Randers (1800/1700) Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) OB v FC Helsingør (1400/1300) SønderjyskE v Nordsjælland (1600/1500) Lyngby v Brøndby (1800/1700) Monday, February 12 fixtures (CET/GMT) Hobro v AGF (1900/1800)