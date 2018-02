Superliga Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are CET) Hobro (0) 0 Yellow card: Amankwah 64 Subs used: Domoraud 61 (Antipas), Babayan 67 (Olsen), Tjørnelund 82 (Amankwah) AGF (0) 1 Scorers: T. Sana 65 Yellow card: Guira 39, Højer 80 Subs used: Amini 73 (Guira), Pusic 87 (Bundu) Attendance: 2,543 Referee: Mikkel Redder ................................................................. Friday, February 16 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v OB (1900/1800) Saturday, February 17 fixtures (CET/GMT) Silkeborg v Lyngby (1600/1500)