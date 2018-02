Superliga Summaries

Feb 16 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) Nordsjælland (2) 2 Scorers: M. Jensen 7, M. Rygaard Jensen 25 Yellow card: Nelsson 58, Jensen 84 Subs used: Skovgaard 80 (Petry), Frederiksen 87 (Asante), Jakobsen 91 (Damsgaard) OB (0) 1 Scorers: R. Festersen 59 Yellow card: Petersen 73 Subs used: Greve 60 (Thomasen), Edmundsson 73 (Festersen), Fellah 83 (Nielsen) Attendance: 1,930 Referee: Jonas Hansen ................................................................. Saturday, February 17 fixtures (CET/GMT) Silkeborg v Lyngby (1600/1500) Sunday, February 18 fixtures (CET/GMT) FC Helsingør v Horsens (1200/1100) Randers v Hobro (1400/1300) Midtjylland v København (1600/1500) AaB v Brøndby (1800/1700) Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) AGF v SønderjyskE (1900/1800)