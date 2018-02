Superliga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are CET) Silkeborg (0) 1 Scorers: T. Sahlquist 68 Subs used: Nilsson 56 (Okkels), Nambishi 74 (Sikošek), Petersen 86 (Mattsson) Lyngby (0) 1 Scorers: T. Sørensen 50 Yellow card: Shala 93 Subs used: Brandrup 63 (Kjær), Ojo 63 (George), Saeid 75 (Fosgaard) Attendance: 2,540 Referee: Chris Johansen ................................................................. FC Helsingør (12:00) Horsens ................................................................. Randers (14:00) Hobro ................................................................. Midtjylland (16:00) København ................................................................. AaB (18:00) Brøndby ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) AGF v SønderjyskE (1900/1800) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Horsens v Randers (1900/1800)