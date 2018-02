Superliga Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are CET) SønderjyskE (0) 0 Yellow card: Gartenmann 21, Rømer 36 Subs used: Tchuameni 64 (Rømer), Scheel 82 (Kroon), Egholm 90 (Gartenmann) Silkeborg (1) 1 Scorers: J. Gammelby 38 Yellow card: Jakobsen 8, Skhirtladze 83, Nambishi 94 Subs used: Flinta 46 (Rodić), Gertsen 46 (Sahlquist), Madsen 67 (Petersen) Attendance: 2,803 Referee: Chris Johansen ................................................................. Tuesday, February 27 fixtures (CET/GMT) Horsens v AGF (1900/1800) Wednesday, February 28 fixtures (CET/GMT) Randers v FC Helsingør (1800/1700) OB v Lyngby (1800/1700) Hobro v København (2000/1900) Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Silkeborg (1800/1700) SønderjyskE v AaB (1800/1700) Midtjylland v Brøndby (2000/1900) Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Lyngby v Hobro (1600/1500)