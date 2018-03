Superliga Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are CET) Hobro (0) 1 Scorers: P. Kirkevold 73 Yellow card: Amankwah 71 Subs used: Grønning 61 (Antipas), Pedersen 72 (Mikkelsen), Domoraud 81 (Sabbi) Silkeborg (0) 1 Scorers: V. Rodić 55 Yellow card: Skytte 92 Subs used: Petersen 63 (Rochester Sørensen), Skytte 86 (Moro), Vatsadze 91 (Nilsson) Attendance: 1,650 Referee: Aydin Uslu ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) SønderjyskE v Lyngby (1200/1100) AaB v Randers (1400/1300) Nordsjælland v Midtjylland (1600/1500) Horsens v Brøndby (1800/1700) Monday, March 12 fixtures (CET/GMT) København v FC Helsingør (1900/1800)