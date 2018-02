UPDATE 10-Superliga Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Hobro (0) 1 Scorers: Frans Dhia Putros 82 Yellow card: Antipas 50, Frans Dhia Putros 76 Subs used: Tjørnelund 66 (Bøge), Grønning 66 (Domoraud), Olsen 74 (Tjørnelund) Midtjylland (1) 2 Scorers: M. Hende 5, M. Hende 65 Yellow card: Frank 16, Thychosen 58, Sviatchenko 87 Subs used: Poulsen 72 (Hende), Kraev 83 (Wikheim), Sanneh 86 (Duelund) Attendance: 1,927 Referee: Henrik Overgaard ................................................................. AaB (0) 1 Scorers: J. Pohl 56pen Yellow card: Kusk 69 Subs used: Risgård 59 (Würtz), Christensen 78 (Yann), Ņafranko 90 (Lesniak) Nordsjælland (1) 1 Scorers: M. Jensen 4 Yellow card: Bartolec 58, Pedersen 69 Subs used: Rasmussen 70 (Andersen), Petry 83 (Hansen), Skovgaard 83 (Jenssen) Attendance: 4,358 Referee: Sandi Putros ................................................................. Brøndby (3) 6 Scorers: P. Arajuuri 8, H. Mukhtar 10, K. Wilczek 24, T. Pukki 50, T. Pukki 54, L. Christensen 75 Yellow card: Arajuuri 31, Frendrup 92 Subs used: Crone 46 (Röcker), Kliment 56 (Nørgaard), Frendrup 68 (Tibbling) FC Helsingør (0) 1 Scorers: Felipe Tontini 70 Yellow card: Mortensen 58, Jørgensen 89 Subs used: Mortensen 57 (Bay), Felipe Tontini 58 (Christensen), Douglas 82 (Holst) Attendance: 11,547 Referee: Peter Munch Larsen ................................................................. København (0) 1 Scorers: R. Skov 61 Yellow card: Skov 25, Boilesen 71, Santander 86 Subs used: Falk 72 (Soteriou), Thomsen 85 (Skov), Greguš 90 (Fischer) OB (0) 0 Subs used: Edmundsson 68 (Jacobsen), Jönsson 68 (Kløve), Helenius 81 (Festersen) Attendance: 9,903 Referee: Benjamin Helm Svedborg ................................................................. Monday, February 26 fixtures (CET/GMT) SønderjyskE v Silkeborg (1900/1800) Tuesday, February 27 fixtures (CET/GMT) Horsens v AGF (1900/1800) Wednesday, February 28 fixtures (CET/GMT) Randers v FC Helsingør (1800/1700) OB v Lyngby (1800/1700) Hobro v København (2000/1900) Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Silkeborg (1800/1700) SønderjyskE v AaB (1800/1700) Midtjylland v Brøndby (2000/1900)