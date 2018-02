UPDATE 2-Superliga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are CET) AGF (0) 0 Yellow card: Sana 17, Kanstrup 44, Junker 90 Subs used: Pusic 67 (Bundu), Amini 67 (Guira), Junker 75 (Ankersen) SønderjyskE (0) 0 Yellow card: Ekani 17, Luijckx 90 Subs used: Zinckernagel 67 (Zimling) Attendance: 4,418 Referee: Michael Tykgaard ................................................................. Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Horsens v Randers (1900/1800) Saturday, February 24 fixtures (CET/GMT) Lyngby v AGF (1600/1500)