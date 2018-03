UPDATE 2-Superliga Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are CET) AaB (0) 1 Scorers: K. Pedersen 58 Yellow card: Ahlmann 27 Subs used: É. Flores 72 (Børsting), Ņafranko 78 (Yann), Abou Ali 84 (Pohl) Horsens (0) 1 Scorers: J. Borring 60 Yellow card: Drost 38, Borring 71, Nymann 79 Subs used: Frantsen 61 (Qvist), Hansson 62 (Drost), Kortegaard 81 (Frantsen) Attendance: 2,116 Referee: Aydin Uslu ................................................................. Silkeborg (0) 1 Scorers: V. Rodić 52 Subs used: Nilsson 58 (Mattsson), Okkels 78 (Rodić), Flinta 88 (Skytte) Midtjylland (2) 2 Scorers: K. Hansen 24, M. Duelund 35 Yellow card: Poulsen 93 Subs used: Dovbyk 70 (Wikheim), Kraev 76 (Duelund), Kairinen 86 (Frank) Attendance: 2,917 Referee: Michael Tykgaard ................................................................. Friday, March 9 fixtures (CET/GMT) OB v AGF (1900/1800) Saturday, March 10 fixtures (CET/GMT) Hobro v Silkeborg (1600/1500)