UPDATE 3-Superliga Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) OB (3) 6 Scorers: R. Festersen 4, A. Jacobsen 31, A. Jacobsen 40, J. Tverskov 53, A. Jacobsen 80, N. Helenius 85pen Yellow card: Greve 58, Laursen 62, Nielsen 76 Subs used: Desler 70 (Greve), Jönsson 77 (Kløve), Helenius 81 (Jacobsen) FC Helsingør (0) 1 Scorers: N. Mortensen 90 Subs used: Fisch 46 (Olsen), Holst 56 (Christensen), Mohammed 70 (Bay) Attendance: 2,611 Referee: Chris Johansen ................................................................. SønderjyskE (0) 2 Scorers: K. Luijckx 55, C. Jakobsen 64 Yellow card: Ekani 72, Rømer 75 Subs used: Gartenmann 46 (Simonsen), Scheel 80 (Jakobsen), Hvilsom 87 (Kroon) Nordsjælland (1) 1 Scorers: J. Simonsen 45+1og Yellow card: Hansen 54 Subs used: Amon 62 (Damgaard), Skovgaard 71 (Hansen), Frederiksen 71 (Rasmussen) Attendance: 2,835 Referee: Aydin Uslu ................................................................. Lyngby (0) 1 Scorers: P. Arajuuri 87og Yellow card: Christjansen 66, Fosgaard 74 Subs used: Lund 68 (George), Ojo 77 (Kjær), Ørnskov 77 (Tshiembe) Brøndby (2) 3 Scorers: K. Tshiembe 23og, K. Wilczek 28, T. Pukki 54 Yellow card: Larsson 63, Mukhtar 73 Subs used: Mensah 68 (Fisker), Arajuuri 77 (Nørgaard), Frendrup 85 (Mukhtar) Attendance: 3,342 Referee: Kasper Madsen ................................................................. Monday, February 12 fixtures (CET/GMT) Hobro v AGF (1900/1800) Friday, February 16 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v OB (1900/1800)