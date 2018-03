UPDATE 3-Superliga Summaries

Feb 28 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Wednesday (start times are CET) Randers (0) 0 Subs used: Bager 24 (Thomsen), Boman 34 (Kadrii), Markkanen 80 (Johansson) FC Helsingør (0) 0 Yellow card: Olsen 60 Subs used: Frithzell 64 (Douglas), Holst 80 (Matheus) Attendance: 1,339 Referee: Chris Johansen ................................................................. OB (2) 3 Scorers: T. Kløve 23, A. Jacobsen 33, R. Festersen 88 Yellow card: João Pereira 45 Subs used: Jönsson 67 (Greve), Thrane 82 (Nielsen), Helenius 89 (Festersen) Lyngby (1) 1 Scorers: T. Sørensen 45 Yellow card: Shala 27, Ørnskov 47, Christjansen 64 Subs used: Ørnskov 40 (Hebo), Fosgaard 46 (Tshiembe), George 59 (Saeid) Attendance: 1,673 Referee: Aydin Uslu ................................................................. Hobro (0) 0 Yellow card: Grønning 82, Amankwah 85 Subs used: Amankwah 42 (Justesen), Grønning 61 (Domoraud), Baun 77 (Babayan) København (2) 2 Scorers: V. Fischer 25, R. Falk 28 Subs used: Andersen 38 (Olsen), Thomsen 67 (Skov), Wind 88 (Fischer) Attendance: 1,013 Referee: Mikkel Redder ................................................................. Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Silkeborg (1800/1700) SønderjyskE v AaB (1800/1700) Midtjylland v Brøndby (2000/1900) Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Lyngby v Hobro (1600/1500) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) FC Helsingør v SønderjyskE (1200/1100) Randers v Nordsjælland (1400/1300) AGF v København (1600/1500) Brøndby v OB (1800/1700) Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) AaB v Horsens (1800/1700) Silkeborg v Midtjylland (2005/1905)