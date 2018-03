UPDATE 3-Superliga Summaries

Mar 1 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Thursday (start times are CET) Nordsjælland (1) 3 Scorers: E. Asante 10, N. Jakobsen 74, N. Frederiksen 90+4 Subs used: Jakobsen 70 (Mikkelsen), Frederiksen 75 (Rasmussen), Petry 85 (Andersen) Silkeborg (1) 1 Scorers: D. Skhirtladze 12pen Red card: Nørgaard 70 Subs used: Friis Jensen 73 (Mattsson), Nilsson 79 (Skhirtladze), Alex 85 (Moro) Attendance: 1,251 Referee: Anders Skjødt Voergaard ................................................................. SønderjyskE (0) 0 Yellow card: Jonsson 20, Luijckx 53, Hvilsom 94 Subs used: Tchuameni 46 (Zinckernagel), Kroon 58 (Scheel), Hvilsom 75 (Jakobsen) AaB (1) 1 Scorers: J. Okore 4 Yellow card: Christensen 45, Okore 51, Ahlmann 53, Børsting 57 Subs used: Abildgaard 66 (Yann), Blåbjerg 79 (Kusk), Würtz 84 (Ahlmann) Attendance: 1,515 Referee: Aydin Uslu ................................................................. Midtjylland (0) 0 Yellow card: Hansen 36 Subs used: Kraev 50 (Kairinen), Dovbyk 77 (Wikheim), van der Vaart 83 (Sparv) Brøndby (1) 1 Scorers: K. Fisker 21 Yellow card: Christensen 83, Wilczek 90, Rønnow 97 Subs used: Christensen 74 (Fisker), Wilczek 84 (Kliment), Blažek 93 (Tibbling) Attendance: 10,862 Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Lyngby v Hobro (1600/1500) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) FC Helsingør v SønderjyskE (1200/1100) Randers v Nordsjælland (1400/1300) AGF v København (1600/1500) Brøndby v OB (1800/1700) Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) AaB v Horsens (1800/1700) Silkeborg v Midtjylland (2005/1905)