UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are CET) Silkeborg (1) 3 Scorers: D. Skhirtladze 8, J. Gammelby 78, V. Rodić 84 Yellow card: Jakobsen 45 Subs used: Mattsson 66 (Okkels), Vatsadze 73 (Skhirtladze), Gertsen 91 (Rochester Sørensen) AaB (0) 2 Scorers: F. Børsting 50, Yann 83 Yellow card: Würtz 7, Pedersen 77 Subs used: Risgård 54 (Würtz), Yann 81 (Børsting), Ņafranko 84 (É. Flores) Attendance: 2,487 Referee: Aydin Uslu ................................................................. København (4) 5 Scorers: P. Soteriou 25, V. Fischer 31, M. Agesen 33og, P. Soteriou 38, Zeca 71 Yellow card: Greguš 79 Subs used: Greguš 46 (Kvist), Santander 63 (Soteriou), Falk 72 (Fischer) Randers (1) 1 Scorers: N. Poulsen 45 Yellow card: Poulsen 19 Subs used: Kauko 46 (Mølvadgaard), Markkanen 64 (Johansson), Damsgaard 80 (Lobzhanidze) Referee: Jakob A. Sundberg ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) OB v FC Helsingør (1400/1300) SønderjyskE v Nordsjælland (1600/1500) Lyngby v Brøndby (1800/1700) Monday, February 12 fixtures (CET/GMT) Hobro v AGF (1900/1800)