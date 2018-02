UPDATE 5-Superliga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) FC Helsingør (0) 0 Yellow card: Olsen 5 Subs used: Fisch 29 (Gregor), Holst 58 (Basse), Christensen 72 (Matheus) Horsens (0) 2 Scorers: O. Drost 54, P. Nymann 83 Yellow card: Kjartan Finnbogason 5, Drost 61, Tshiembe 64, Nymann 72 Subs used: Thorsen 60 (Kortegaard), Hansson 66 (Qvist), Kryger 84 (Drost) Attendance: 568 Referee: Peter Munch Larsen ................................................................. Randers (0) 0 Yellow card: Agesen 55 Subs used: Kauko 59 (Lobzhanidze), Markkanen 62 (Mølvadgaard), Johansson 89 (Allansson) Hobro (0) 0 Yellow card: Hammershøj-Mistrati 19, Kirkevold 23, Minor Petersen 71 Subs used: Domoraud 72 (Antipas), Frans Dhia Putros 82 (Bøge), Olsen 84 (Babayan) Attendance: 3,076 Referee: Chris Johansen ................................................................. Midtjylland (2) 3 Scorers: O. Frank 28, M. Duelund 44, M. Hende 88 Yellow card: Sviatchenko 39 Subs used: Hende 71 (Poulsen), Kraev 86 (Wikheim), van der Vaart 90 (Frank) København (1) 1 Scorers: P. Soteriou 23 Yellow card: Soteriou 39, Olsen 47, Ankersen 87 Subs used: Bengtsson 65 (Lüftner), Fischer 65 (Skov), Greguš 75 (Kvist) Attendance: 10,654 Referee: Aydin Uslu ................................................................. AaB (0) 1 Scorers: J. Okore 62 Yellow card: Blåbjerg 40, Pallesen 79 Subs used: É. Flores 60 (Lesniak), Ņafranko 75 (Yann), Christensen 83 (Kusk) Brøndby (0) 1 Scorers: B. Röcker 50 Yellow card: Hermannsson 19, Fisker 24, Mukhtar 44, Pukki 81 Subs used: Arajuuri 33 (Wilczek), Kliment 70 (Tibbling), Christensen 87 (Pukki) Attendance: 6,711 Referee: Mikkel Redder ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) AGF v SønderjyskE (1900/1800) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Horsens v Randers (1900/1800)