UPDATE 5-Superliga Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) FC Helsingør (1) 1 Scorers: C. Jakobsen 20og Yellow card: Henriksen 35, Christensen 92 Subs used: Akharraz 56 (Felipe Tontini), Mortensen 76 (Basse), Olsen 78 (Gregor) SønderjyskE (2) 2 Scorers: A. Egholm 15, C. Jakobsen 31 Yellow card: Luijckx 92 Subs used: Ramón 70 (Egholm), Zinckernagel 75 (Tchuameni), Scheel 83 (Kroon) Attendance: 779 Referee: Jakob A. Sundberg ................................................................. Randers (0) 0 Subs used: Conboy 68 (Lauenborg), Hendriksson 76 (Johansson), Markkanen 76 (Boman) Nordsjælland (1) 3 Scorers: M. Damsgaard 28, M. Jensen 48, N. Frederiksen 86 Yellow card: Skovgaard 54 Subs used: Hansen 76 (Skovgaard), Frederiksen 84 (Asante), Mikkelsen 88 (Rygaard Jensen) Attendance: 1,691 Referee: Michael Tykgaard ................................................................. AGF (0) 0 Subs used: Stage 71 (Spelmann), Larsen 87 (Bundu), Junker 90 (Guira) København (0) 1 Scorers: F. Santander 83 Yellow card: Fischer 64, Ankersen 87 Subs used: Soteriou 46 (Skov), Thomsen 79 (Falk), Bengtsson 87 (Fischer) Attendance: 8,787 Referee: Chris Johansen ................................................................. Brøndby (1) 2 Scorers: H. Mukhtar 40, T. Pukki 77 Subs used: Christensen 59 (Fisker), Kliment 78 (Pukki), Mensah 88 (Tibbling) OB (0) 1 Scorers: M. Greve 86 Yellow card: Rømer 58, Nielsen 79 Subs used: Greve 70 (Kløve), Thrane 74 (Rømer), Edmundsson 78 (Festersen) Attendance: 10,030 Referee: Anders Michael Velo ................................................................. Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) AaB v Horsens (1800/1700) Silkeborg v Midtjylland (2005/1905) Friday, March 9 fixtures (CET/GMT) OB v AGF (1900/1800)