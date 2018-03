UPDATE 5-Superliga Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) SønderjyskE (1) 1 Scorers: T. Sørensen 30og Yellow card: Zimling 26, Rømer 49, Scheel 87 Subs used: Marfelt 81 (Jakobsen), Scheel 85 (Vinderslev), Hvilsom 90 (Kroon) Lyngby (0) 0 Yellow card: George 26, Tshiembe 69, Hebo 75 Subs used: Simonsen 58 (Kjær), Tshiembe 63 (Larsen), Vollesen 82 (Tshiembe) Attendance: 3,555 Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. AaB (2) 4 Scorers: K. Kusk 2, K. Pedersen 17, Yann 65, J. Pohl 82 Yellow card: Christensen 33 Subs used: Børsting 67 (É. Flores), Risgård 74 (Christensen), Ņafranko 80 (Kusk) Randers (0) 0 Yellow card: Bager 20, Agesen 42, Allansson 66, Hendriksson 87 Subs used: Allansson 46 (Johansson), Hendriksson 74 (Agesen), Conboy 77 (Boman) Attendance: 4,100 Referee: Henrik Overgaard ................................................................. Nordsjælland (1) 1 Scorers: E. Asante 36 Subs used: Frederiksen 80 (Asante), Rasmussen 85 (Andersen) Midtjylland (0) 1 Scorers: J. Poulsen 51 Yellow card: Korcsmár 27, Duelund 38 Subs used: Nicolaisen 46 (Korcsmár), Baidoo 65 (Wikheim) Attendance: 4,002 Referee: Benjamin Willaume-Jantzen ................................................................. Horsens (0) 1 Scorers: A. Okosun 47 Yellow card: Hansson 10, Jacobsen 16, Kortegaard 48, Ludwig 66, Borring 69 Subs used: Nielsen 60 (Hansson), Kryger 83 (Borring), Andersen 83 (Nymann) Brøndby (1) 1 Scorers: K. Wilczek 38 Yellow card: Nørgaard 68 Subs used: Kliment 73 (Wilczek), Mensah 85 (Christensen), Hermannsson 85 (Fisker) Attendance: 4,363 Referee: Jørgen Daugbjerg Burchardt ................................................................. Monday, March 12 fixtures (CET/GMT) København v FC Helsingør (1900/1800)