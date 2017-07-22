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14 days ago
UPDATE 3-Soccer-Ecuador championship 2nd round results and standings
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Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
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#World Football
July 22, 2017 / 1:56 AM / 14 days ago

UPDATE 3-Soccer-Ecuador championship 2nd round results and standings

Reuters Staff

2 Min Read

    July 22 (Gracenote) - Results and standings from the Ecuador championship 2nd Round matches on Friday 
Friday, July 21         
Barcelona SC            2 Fuerza Amarilla      0  
El Nacional             4 Clan Juvenil         0  
Guayaquil City          1 Emelec               1  
Independiente del Valle 1 Macara               1  
LDU de Quito            2 Deportivo Cuenca     1  
Delfin                  2 Universidad Catolica 0  
   Standings               P W D L F A Pts 
1  Delfin                  2 2 0 0 4 1 6   
-------------------------
2  Independiente del Valle 2 1 1 0 4 1 4   
3  Emelec                  2 1 1 0 3 2 4   
4  LDU de Quito            2 1 1 0 2 1 4   
4  Macara                  2 1 1 0 2 1 4   
6  El Nacional             2 1 0 1 5 2 3   
7  Deportivo Cuenca        2 1 0 1 4 2 3   
8  Barcelona SC            2 1 0 1 2 1 3   
9  Guayaquil City          2 0 1 1 1 4 1   
10 Clan Juvenil            2 0 1 1 0 4 1   
11 Fuerza Amarilla         2 0 0 2 1 4 0   
12 Universidad Catolica    2 0 0 2 0 5 0   
1: Copa Libertadores

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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