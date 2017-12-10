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Soccer-Ecuador championship 2nd round results and standings
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#World Football
December 10, 2017 / 12:51 AM / a day ago

Soccer-Ecuador championship 2nd round results and standings

Reuters Staff

2 Min Read

    Dec 10 (Gracenote) - Results and standings from the Ecuador championship 2nd Round matches on Saturday 
Saturday, December 9    
Guayaquil City          0 Deportivo Cuenca     1  
Barcelona SC            0 Macara               1  
Delfin                  3 Fuerza Amarilla      0  
El Nacional             3 Emelec               1  
Independiente del Valle 2 Universidad Catolica 0  
Friday, December 8      
LDU de Quito            6 Clan Juvenil         3  
   Standings               P  W  D  L  F  A  Pts 
1  Emelec                  22 14 3  5  39 20 45  
-------------------------
2  El Nacional             22 12 5  5  46 26 41  
3  Macara                  22 10 7  5  28 17 37  
4  Delfin                  22 9  10 3  30 20 37  
5  LDU de Quito            22 10 5  7  41 32 35  
6  Independiente del Valle 22 9  7  6  41 30 34  
7  Barcelona SC            22 8  8  6  26 20 32  
8  Deportivo Cuenca        22 9  5  8  27 26 32  
9  Guayaquil City          22 4  7  11 15 31 19  
10 Universidad Catolica    22 5  2  15 23 41 17  
11 Clan Juvenil            22 4  5  13 31 56 17  
12 Fuerza Amarilla         22 5  2  15 17 45 17  
1: Copa Libertadores

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