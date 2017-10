LONDON, Sept 20 (Reuters) - Draw for the fourth round of the League Cup (Premier League clubs unless stated)

Tottenham Hotspur v West Ham United

Bristol City (II) v Crystal Palace

Swansea City v Manchester United

Arsenal v Norwich City (II)

Chelsea v Everton

Manchester City v Wolverhampton Wanderers (II)

Leicester City v Leeds United (II)

Bournemouth v Middlesbrough (II)