UPDATE 16-Soccer-UEFA Europa League qualifying round 2 results

July 13 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 2 first leg matches on Thursday Qualifying Round 2 Thursday, July 13, first leg Valur (Iceland) - Domzale (Slovenia) 1-2 (halftime: 1-1) Ferencvaros (Hungary) - Midtjylland (Denmark) 2-4 (halftime: 2-1) Panionios (Greece) - ND Gorica (Slovenia) 2-0 (halftime: 1-0) Shamrock Rovers (Ireland) - Mlada Boleslav (Czech Republic) 2-3 (halftime: 0-1) Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) - AIK Stockholm (Sweden) 0-0 (halftime: 0-0) Aberdeen (Scotland) - Siroki Brijeg (Bosnia and Herzegovina) 1-1 (halftime: 1-0) Cork City (Ireland) - AEK Larnaca (Cyprus) 0-1 (halftime: 0-0) Osijek (Croatia) - Luzern (Switzerland) 2-0 (halftime: 0-0) AS Trencin (Slovakia) - Bnei Yehuda (Israel) 1-1 (halftime: 0-1) Hajduk Split (Croatia) - Levski Sofia (Bulgaria) 1-0 (halftime: 1-0) Sturm Graz (Austria) - Mladost (Montenegro) 0-1 (halftime: 0-1) Slovan Bratislava (Slovakia) - Lyngby (Denmark) 0-1 (halftime: 0-0) Beitar Jerusalem (Israel) - Botev Plovdiv (Bulgaria) 1-1 (halftime: 1-0) IFK Norrkoping (Sweden) - Trakai (Lithuania) 2-1 (halftime: 1-0) Progres Niedercorn (Luxembourg) - AEL Limassol (Cyprus) 0-1 (halftime: 0-0) FC Astra (Romania) - Zire FK (Azerbaijan) 3-1 (halftime: 1-1) Valletta FC (Malta) - Utrecht (Netherlands) 0-0 (halftime: 0-0) Apollon Limassol (Cyprus) - FC Zaria Balti (Moldova) 3-0 (halftime: 3-0) FC Vaduz (Liechtenstein) - Odd Grenland (Norway) 0-1 (halftime: 0-1) FK Haugesund (Norway) - Lech Poznan (Poland) 3-2 (halftime: 1-0) FK Qabala (Azerbaijan) - Jagiellonia Bialystok (Poland) 1-1 (halftime: 0-1) Ostersunds FK (Sweden) - Galatasaray (Turkey) 2-0 (halftime: 0-0) FK Liepaja (Latvia) - Suduva Marijampole (Lithuania) 0-2 (halftime: 0-1) Brondby (Denmark) - VPS (Finland) 2-0 (halftime: 2-0) CASHPOINT SCR Altach (Austria) - Dinamo Brest (Belarus) 1-1 (halftime: 0-0) Kalju Nomme (Estonia) - Videoton FC (Hungary) 0-3 (halftime: 0-1) FK Rabotnicki (Macedonia) - Dinamo Minsk (Belarus) 1-1 (halftime: 0-0) KF Shkendija (Macedonia) - HJK Helsinki (Finland) 3-1 (halftime: 1-1) Ruzomberok (Slovakia) - Brann Bergen (Norway) 0-1 (halftime: 0-0) Maccabi Tel Aviv (Israel) - KR (Iceland) 3-1 (halftime: 0-0) FC Kairat (Kazakhstan) - Skenderbeu (Albania) 1-1 (halftime: 1-0) FC Irtysh (Kazakhstan) - Red Star Belgrade (Serbia) 1-1 (halftime: 0-0) Wednesday, July 12, first leg Inter Baku (Azerbaijan) - CS Fola Esch (Luxembourg) 1-0 (halftime: 0-0)