UPDATE 11-Soccer-UEFA Europa League qualifying round 2 results

July 20 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 2 second leg matches on Thursday Qualifying Round 2 Thursday, July 20, second leg KR (Iceland) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Maccabi Tel Aviv - KR 3-1. Maccabi Tel Aviv win 5-1 on aggregate. Videoton FC (Hungary) - Kalju Nomme (Estonia) 1-1 (halftime: 1-0) First leg: Kalju Nomme - Videoton FC 0-3. Videoton FC win 4-1 on aggregate. ND Gorica (Slovenia) - Panionios (Greece) 2-3 (halftime: 1-3) First leg: Panionios - ND Gorica 2-0. Panionios win 5-2 on aggregate. Siroki Brijeg (Bosnia and Herzegovina) - Aberdeen (Scotland) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Aberdeen - Siroki Brijeg 1-1. Aberdeen win 3-1 on aggregate. Red Star Belgrade (Serbia) - FC Irtysh (Kazakhstan) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: FC Irtysh - Red Star Belgrade 1-1. Red Star Belgrade win 3-1 on aggregate. Jagiellonia Bialystok (Poland) - FK Qabala (Azerbaijan) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: FK Qabala - Jagiellonia Bialystok 1-1. FK Qabala win 3-1 on aggregate. Mladost (Montenegro) - Sturm Graz (Austria) 0-3 (halftime: 0-2) First leg: Sturm Graz - Mladost 0-1. Sturm Graz win 3-1 on aggregate. AEL Limassol (Cyprus) - Progres Niederkorn (Luxembourg) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: Progres Niederkorn - AEL Limassol 0-1. AEL Limassol win 3-1 on aggregate. Lech Poznan (Poland) - FK Haugesund (Norway) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: FK Haugesund - Lech Poznan 3-2. Lech Poznan win 4-3 on aggregate. Domzale (Slovenia) - Valur (Iceland) 3-2 (halftime: 1-2) First leg: Valur - Domzale 1-2. Domzale win 5-3 on aggregate. Skenderbeu (Albania) - FC Kairat (Kazakhstan) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: FC Kairat - Skenderbeu 1-1. Skenderbeu win 3-1 on aggregate. Luzern (Switzerland) - Osijek (Croatia) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Osijek - Luzern 2-0. Osijek win 3-2 on aggregate. Botev Plovdiv (Bulgaria) - Beitar Jerusalem (Israel) 4-0 (halftime: 2-0) First leg: Beitar Jerusalem - Botev Plovdiv 1-1. Botev Plovdiv win 5-1 on aggregate. CS Fola Esch (Luxembourg) - Inter Baku (Azerbaijan) 4-1 (halftime: 2-0) First leg: Inter Baku - CS Fola Esch 1-0. CS Fola Esch win 4-2 on aggregate. Utrecht (Netherlands) - Valletta FC (Malta) 3-1 (halftime: 1-0) First leg: Valletta FC - Utrecht 0-0. Utrecht win 3-1 on aggregate. Galatasaray (Turkey) - Ostersunds FK (Sweden) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: Ostersunds FK - Galatasaray 2-0. Ostersunds FK win 3-1 on aggregate. AEK Larnaca (Cyprus) - Cork City (Ireland) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Cork City - AEK Larnaca 0-1. AEK Larnaca win 2-0 on aggregate. AIK Stockholm (Sweden) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Zeljeznicar Sarajevo - AIK Stockholm 0-0. AIK Stockholm win 2-0 on aggregate. Bnei Yehuda (Israel) - AS Trencin (Slovakia) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: AS Trencin - Bnei Yehuda 1-1. Bnei Yehuda win 3-1 on aggregate. Midtjylland (Denmark) - Ferencvaros (Hungary) 3-1 (halftime: 1-0) First leg: Ferencvaros - Midtjylland 2-4. Midtjylland win 7-3 on aggregate. FC Zaria Balti (Moldova) - Apollon Limassol (Cyprus) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: Apollon Limassol - FC Zaria Balti 3-0. Apollon Limassol win 5-1 on aggregate. Levski Sofia (Bulgaria) - Hajduk Split (Croatia) 1-2 (halftime: 0-0) First leg: Hajduk Split - Levski Sofia 1-0. Hajduk Split win 3-1 on aggregate. Odd Grenland (Norway) - FC Vaduz (Liechtenstein) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: FC Vaduz - Odd Grenland 0-1. Odd Grenland win 2-0 on aggregate. Brann Bergen (Norway) - Ruzomberok (Slovakia) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Ruzomberok - Brann Bergen 0-1. Ruzomberok win 2-1 on aggregate. Zire FK (Azerbaijan) - FC Astra (Romania) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: FC Astra - Zire FK 3-1. FC Astra win 3-1 on aggregate. Dinamo Brest (Belarus) - CASHPOINT SCR Altach (Austria) 0-3 (halftime: 0-2) First leg: CASHPOINT SCR Altach - Dinamo Brest 1-1. CASHPOINT SCR Altach win 4-1 on aggregate. Mlada Boleslav (Czech Republic) - Shamrock Rovers (Ireland) 2-0 (halftime: 2-0) First leg: Shamrock Rovers - Mlada Boleslav 2-3. Mlada Boleslav win 5-2 on aggregate. HJK Helsinki (Finland) - KF Shkendija (Macedonia) 1-1 (halftime: 1-0) First leg: KF Shkendija - HJK Helsinki 3-1. KF Shkendija win 4-2 on aggregate. Suduva Marijampole (Lithuania) - FK Liepaja (Latvia) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: FK Liepaja - Suduva Marijampole 0-2. Suduva Marijampole win 2-1 on aggregate. Trakai (Lithuania) - IFK Norrkoping (Sweden) 2-1 (halftime: 2-0, 90 mins: 2-1, penalty shootout: 5-3) First leg: IFK Norrkoping - Trakai 2-1. Trakai win 5-3 on penalties after 3-3 on aggregate. VPS (Finland) - Brondby (Denmark) 2-1 (halftime: 2-1) First leg: Brondby - VPS 2-0. Brondby win 3-2 on aggregate. Dinamo Minsk (Belarus) - FK Rabotnicki (Macedonia) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: FK Rabotnicki - Dinamo Minsk 1-1. Dinamo Minsk win 4-1 on aggregate. Lyngby (Denmark) - Slovan Bratislava (Slovakia) 2-1 (halftime: 2-0) First leg: Slovan Bratislava - Lyngby 0-1. Lyngby win 3-1 on aggregate.