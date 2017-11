Nov 2 (Gracenote) - Results and standings from the UEFA Europa League Group L matches on Thursday Thursday, November 2 Real Sociedad (Spain) 3 FK Vardar (Macedonia) 0 Rosenborg Trondheim (Norway) 1 Zenit St Petersburg (Russia) 1 Standings P W D L F A Pts 1 Zenit St Petersburg 4 3 1 0 12 3 10 2 Real Sociedad 4 3 0 1 14 3 9 ------------------------- 3 Rosenborg Trondheim 4 1 1 2 5 9 4 4 FK Vardar 4 0 0 4 1 17 0 1-2: Next round