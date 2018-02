Feb 23 (Reuters) - The draw was made on Friday for the Europa League round of 16.

Lazio v Dynamo Kiev

RB Leipzig v Zenit St Petersburg

Atletico Madrid v Lokomotiv Moscow

CSKA Moscow v Olympique Lyonnais

Olympique de Marseille v Athletic Bilbao

Sporting Lisbon v Viktoria Plzen

Borussia Dortmund v FC Salzburg

AC Milan v Arsenal