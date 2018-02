UPDATE 2-UEFA Europa League Summaries

Feb 21 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Wednesday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. CSKA Moskva (1) 1 Scorers: A. Dzagoev 45+1 Yellow card: Wernbloom 51, Berezutski 66, Kuchaev 83 Subs used: Nababkin 26 (Vasin), Milanov 77 (Vitinho) Crvena Zvezda (0) 0 Yellow card: Le Tallec 49, Stojković 69 Subs used: Srnić 78 (Donald), Račić 88 (Jovičić), Adžić 88 (Radonjić) Aggregate score: 1-0 Referee: Rui Teixeira ................................................................. CSKA Moskva (1) 1 Scorers: A. Dzagoev 45+1 Yellow card: Wernbloom 51, Berezutski 66, Kuchaev 83 Subs used: Nababkin 26 (Vasin), Milanov 77 (Vitinho) Crvena Zvezda (0) 0 Yellow card: Le Tallec 49, Stojković 69 Subs used: Srnić 78 (Donald), Račić 88 (Jovičić), Adžić 88 (Radonjić) Aggregate score: 1-0 Referee: Rui Teixeira ................................................................. Thursday, February 22 fixtures (CET/GMT) Lokomotiv Moskva v Nice (1700/1600) Villarreal v Olympique Lyonnais (1900/1800) Atlético Madrid v København (1900/1800) Viktoria Plzeň v Partizan (1900/1800) Dynamo Kyiv v AEK Athens (1900/1800) Lazio v FCSB (1900/1800) RB Leipzig v Napoli (1900/1800) Zenit v Celtic (1900/1800) Sporting CP v Astana (1900/1800) Sporting Braga v Olympique Marseille (2105/2005) Salzburg v Real Sociedad (2105/2005) Athletic Club v Spartak Moskva (2105/2005) Milan v Ludogorets (2105/2005) Atalanta v Borussia Dortmund (2105/2005) Arsenal v Östersunds FK (2105/2005)