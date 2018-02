Feb 9 (OPTA) - Results and fixtures for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Saint-Étienne (1) 2 Olympique Marseille (2) 2 Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) Toulouse v PSG (1700/1600) Angers SCO v Monaco (2000/1900) Bordeaux v Amiens SC (2000/1900) Dijon v Nice (2000/1900) Guingamp v Caen (2000/1900) Metz v Montpellier (2000/1900) Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Strasbourg v Troyes (1500/1400) Nantes v Lille (1700/1600) Olympique Lyonnais v Rennes (2100/2000)