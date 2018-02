Feb 27 (OPTA) - Results and fixtures for the Coupe de France on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ------------------------------------ Les Herbiers (0) 4 Lens (0) 2 .... full-time: 0-0 extra-time: 0-0 penalties: 4-2 Les Herbiers win 4-2 on penalties Wednesday, February 28 fixtures (CET/GMT) Chambly v Strasbourg (1830/1730) PSG v Olympique Marseille (2105/2005) Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Caen v Olympique Lyonnais (2100/2000)