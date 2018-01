Jan 10 (OPTA) - Results and fixtures for the Coupe de la Ligue on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ------------------------------ Nice (1) 1 Monaco (2) 2 Wednesday, January 10 fixtures (CET/GMT) Rennes v Toulouse (1845/1745) Amiens SC v PSG (2105/2005) Angers SCO v Montpellier (2105/2005)