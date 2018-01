UPDATE 8-Coupe de France Results

Jan 24 (OPTA) - Results and fixtures for the Coupe de France on Tuesday (start times are CET) 16th Finals ------------------------------------------------------- Bourg-en-Bresse (0) 2 Toulouse (0) 0 Nantes (1) 3 Auxerre (3) 4 Canet Roussillon (1) 4 Caen (1) 5 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-1 penalties: 3-4 Caen win 5-4 on penalties Châteauroux (0) 4 Chambly (0) 5 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-1 penalties: 3-4 Chambly win 5-4 on penalties Colomiers US (0) 1 Sochaux (1) 2 Granville (1) 3 Concarneau (1) 2 .... full-time: 1-1 extra-time: 3-2 Stade Briochin (0) 0 Lens (1) 1 Épinal (0) 0 Olympique Marseille (0) 2 Wednesday, January 24 fixtures (CET/GMT) PSG v Guingamp (1830/1730) Troyes v Saint-Étienne (1830/1730) Montpellier v Lorient (1830/1730) Tours v Metz (1830/1730) Biesheim v Grenoble Foot 38 (1830/1730) Saint-Lô Manche v Les Herbiers (1830/1730) Monaco v Olympique Lyonnais (2105/2005) Thursday, January 25 fixtures (CET/GMT) Strasbourg v Lille (2100/2000)