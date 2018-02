UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Olympique Marseille (3) 6 Scorers: M. Sanson 6, F. Thauvin 9, F. Thauvin 44, V. Germain 49, F. Thauvin 56, K. Mitroglou 75 Yellow card: Sarr 43 Subs used: Bedimo 61 (Sarr), Mitroglou 69 (Sanson), Lopez 79 (Thauvin) Metz (0) 3 Scorers: F. Mollet 73, F. Mollet 84, I. Niane 90 Subs used: Balliu 64 (Cohade), Boulaya 72 (Rivière), Niane 82 (Roux) Attendance: 46,000 Referee: Aurélien Petit ................................................................. Saturday, February 3 fixtures (CET/GMT) Lille v PSG (1700/1600) Amiens SC v Saint-Étienne (2000/1900) Montpellier v Angers SCO (2000/1900) Nice v Toulouse (2000/1900) Strasbourg v Bordeaux (2000/1900) Sunday, February 4 fixtures (CET/GMT) Rennes v Guingamp (1500/1400) Caen v Nantes (1700/1600) Monaco v Olympique Lyonnais (2100/2000)