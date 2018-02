UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Feb 17 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Monaco (1) 4 Scorers: K. Baldé 13, Fabinho 69pen, Rony Lopes 87, K. Glik 90+2 Yellow card: Tielemans 38, Glik 56 Subs used: Rony Lopes 61 (Diakhaby), Ghezzal 79 (Tielemans), Pellegri 86 (Baldé) Dijon (0) 0 Yellow card: Yamberé 65 Subs used: Jeannot 61 (Kwon Chang-Hoon), Saïd 70 (Balmont), Lautoa 85 (Sliti) Attendance: 6,418 Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Saturday, February 17 fixtures (CET/GMT) PSG v Strasbourg (1700/1600) Amiens SC v Toulouse (2000/1900) Angers SCO v Saint-Étienne (2000/1900) Caen v Rennes (2000/1900) Montpellier v Guingamp (2000/1900) Troyes v Metz (2000/1900) Sunday, February 18 fixtures (CET/GMT) Nice v Nantes (1500/1400) Lille v Olympique Lyonnais (1700/1600) Olympique Marseille v Bordeaux (2100/2000) Tuesday, February 20 fixtures (CET/GMT) Troyes v Dijon (1830/1730)