UPDATE 1-Soccer-Ligue 1 summaries

Oct 21 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, October 21 Stade Rennes 1 Benjamin Bourigeaud 7 Lille 0 Red Card: Hamza Mendyl 85 Halftime: 1-0; - - - Nantes 2 Chidozie Awaziem 9, Abdoulaye Toure 86 En Avant de Guingamp 1 Abdoul Camara 70 Halftime: 1-0; - - - Amiens SC 1 Guy N'Gosso 64 Girondins Bordeaux 0 Halftime: 0-0; - - - Angers SCO 0 Toulouse 1 Issa Diop 38 Halftime: 0-1; - - - Metz 1 Nolan Roux 45 Red Card: Fallou Diagne 70 Dijon FCO 2 Cedric Varrault 10, Naim Sliti 49 Halftime: 1-1; - - - Monaco 2 Keita Balde Diao 21, Radamel Falcao 59pen Caen 0 Halftime: 1-0;Attendance: 8,040 - - - Friday, October 20 St Etienne 0 Montpellier HSC 1 Isaac Mbenza 21 Halftime: 0-1;Attendance: 24,004 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 22 Nice v Racing Strasbourg (1300) ESTAC Troyes v Olympique Lyon (1500) Olympique Marseille v Paris St Germain (1900)