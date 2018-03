UPDATE 10-Ligue 1 Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) PSG (4) 5 Scorers: T. Meunier 5, C. Nkunku 20, C. Nkunku 28, K. Mbappé 45+1, Thiago Silva 82 Subs used: Lo Celso 64 (Verratti), Rabiot 71 (Draxler), Weah 71 (Á. Di María) Metz (0) 0 Yellow card: Diagne 40 Subs used: Rivière 64 (Diagne), Niane 86 (Miličević) Attendance: 47,227 Referee: Sylvain Palhies ................................................................. Bordeaux (0) 0 Subs used: Kamano 56 (de Préville), Braithwaite 70 (Laborde), Vada 89 (Malcom) Angers SCO (0) 0 Subs used: Sunu 58 (Fulgini), Coulibaly 76 (Reine-Adélaïde), Puyo 84 (Oniangué) Attendance: 17,194 Referee: Remi Landry ................................................................. Dijon (0) 1 Scorers: W. Saïd 69 Yellow card: Bouka Moutou 64, Djilobodji 83, Marié 85 Subs used: Sliti 56 (Kwon Chang-Hoon), Marié 61 (Lautoa), Jeannot 80 (Sammaritano) Amiens SC (1) 1 Scorers: M. Konaté 45+2 Subs used: Gakpé 28 (Gouano), Bourgaud 63 (Gakpé), Traoré 77 (Kakuta) Attendance: 12,332 Referee: Faouzi Benchabane ................................................................. Lille (1) 1 Scorers: N. Pépé 41 Yellow card: Benzia 32, Thiago Mendes 87 Subs used: Soumaré 52 (Benzia), Thiago Mendes 65 (Luiz Araujo), Ponce 72 (Mothiba) Montpellier (0) 1 Scorers: J. Roussillon 63 Yellow card: Congré 34, Pedro Mendes 87 Subs used: Sambia 37 (Skhiri), Sio 61 (Camara), Ninga 62 (Mbenza) Attendance: 28,609 Referee: Thierry Bouille ................................................................. Nantes (0) 1 Scorers: E. Sala 86 Subs used: Touré 46 (Andrei Girotto), El Ghanassy 68 (Bammou), Iloki 78 (Thomasson) Troyes (0) 0 Yellow card: Walter 7 Subs used: Khaoui 63 (Nivet), Suk Hyun-Jun 71 (Niane), Ben Saada 83 (Pelé) Attendance: 17,776 Referee: Antoine Grare ................................................................. Rennes (0) 1 Scorers: I. Sarr 86 Subs used: Lea Siliki 56 (Prcić) Saint-Étienne (1) 1 Scorers: N. Subotić 35 Yellow card: Hamouma 56, Dioussé 75, Debuchy 77, Perrin 89 Subs used: Dioussé 66 (Bamba), Hernani 79 (Hamouma), Tannane 87 (Monnet-Paquet) Attendance: 25,655 Referee: Alexandre Perreau Niel ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) Guingamp v Nice (1500/1400) Olympique Lyonnais v Caen (1700/1600) Toulouse v Olympique Marseille (2100/2000) Wednesday, March 14 fixtures (CET/GMT) PSG v Angers SCO (1700/1600)