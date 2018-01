UPDATE 11-Ligue 1 Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Nantes (0) 0 Yellow card: Pallois 87 Subs used: Lucas Lima 46 (Krhin), N'Gom 46 (Diego Carlos), El Ghanassy 62 (Kačaniklić) Bordeaux (1) 1 Scorers: N. de Préville 26 Yellow card: Laborde 36, Lerager 80 Subs used: Otavio 83 (Lerager), Vada 87 (Malcom), Kamano 87 (Youssouf) Attendance: 27,076 Referee: Antoine Grare ................................................................. Amiens SC (1) 3 Scorers: M. Konaté 16pen, M. Konaté 79, M. Bodmer 84 Subs used: Manzala 67 (Gakpé), Bodmer 82 (Konaté), Fofana 87 (Mendoza) Guingamp (1) 1 Scorers: M. Coco 29 Yellow card: Salibur 62, Kerbrat 62 Subs used: N'Gbakoto 64 (Salibur), Giresse 83 (Benezet) Attendance: 8,686 Referee: Alexandre Castro ................................................................. Montpellier (1) 2 Scorers: S. Sambia 43, G. Sio 90+5 Yellow card: Lasne 53 Subs used: Mbenza 62 (Ikoné), Sessègnon 68 (Lasne), Mukiele 76 (Congré) Toulouse (1) 1 Scorers: G. Imbula 30 Red card: Gradel 41 Yellow card: Jullien 17, Issiaga Sylla 45, Delort 72, Lafont 80 Subs used: Delort 54 (Sanogo), Jean 93 (Somália) Attendance: 10,652 Referee: William Lavis ................................................................. Rennes (0) 1 Scorers: B. Bourigeaud 84pen Yellow card: André 6, Bensebaini 8, Traoré 25 Subs used: Maouassa 54 (Mubele), Lea Siliki 68 (Hunou), Brandon 80 (Ludovic Baal) Angers SCO (0) 0 Yellow card: Oniangué 31, Mangani 43, Andreu 75, Pavlović 94 Subs used: Michel 33 (Butelle), Toko Ekambi 64 (Sunu), Fulgini 82 (Tait) Attendance: 21,186 Referee: Cédric Dos Santos ................................................................. Strasbourg (2) 3 Scorers: J. Aholou 5, K. Lala 19pen, K. Lala 79pen Yellow card: Liénard 72 Subs used: Bahoken 67 (Blayac), Nuno Da Costa 77 (Martin), Grimm 90 (Gonçalves) Dijon (2) 2 Scorers: Júlio Tavares 33, O. Haddadi 45+1 Yellow card: Reynet 18 Subs used: Jeannot 80 (Balmont), Kwon Chang-Hoon 81 (Sammaritano) Attendance: 21,067 Referee: Mickaël Leleu ................................................................. Troyes (1) 1 Scorers: A. Niane 44 Subs used: Grandsir 60 (Pelé), Confais 68 (Azamoum), Nivet 78 (Khaoui) Lille (0) 0 Yellow card: Luiz Araujo 77 Subs used: Luiz Araujo 50 (Benzia), El Ghazi 59 (Ponce), Bahlouli 69 (Thiago Mendes) Attendance: 9,269 Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Nice v Saint-Étienne (1500/1400) Monaco v Metz (1700/1600) Olympique Lyonnais v PSG (2100/2000)