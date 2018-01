UPDATE 14-Ligue 1 Summaries

Jan 17 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Wednesday (start times are CET) Amiens SC (0) 1 Scorers: M. Konaté 72 Yellow card: Konaté 49, Bodmer 92 Subs used: Fofana 67 (N'Gosso), Manzala 77 (Mendoza), Bodmer 83 (Konaté) Montpellier (1) 1 Scorers: E. Skhiri 33 Yellow card: Lasne 52 Subs used: Ikoné 74 (Dolly), Sio 82 (Camara) Attendance: 8,233 Referee: Thierry Bouille ................................................................. Angers SCO (1) 3 Scorers: R. Thomas 33, R. Thomas 58, P. Capelle 81 Subs used: Puyo 62 (Oniangué), Ketkeophomphone 73 (Fulgini), Sunu 80 (Santamaria) Troyes (0) 1 Scorers: S. Khaoui 51 Yellow card: Niane 8, Vizcarrondo 61, Deplagne 72, Giraudon 84, Bellugou 90 Subs used: Darbion 69 (Grandsir), Suk Hyun-Jun 69 (Niane), Nivet 79 (Suk Hyun-Jun) Attendance: 8,046 Referee: Antoine Grare ................................................................. Guingamp (0) 0 Yellow card: Diallo 39, Tabanou 46 Subs used: Phiri 53 (Thuram), N'Gbakoto 67 (Diallo), Giresse 82 (Benezet) Olympique Lyonnais (1) 2 Scorers: N. Fekir 25, H. Aouar 58 Yellow card: NDombèlé 9, Tousart 18 Subs used: Ferri 74 (NDombèlé), Gouiri 81 (Díaz), Traoré 88 (Tousart) Attendance: 14,638 Referee: Benjamin Lepaysant ................................................................. Lille (1) 1 Scorers: J. Alonso 41 Yellow card: Alonso 94 Subs used: Bissouma 75 (Benzia), Ponce 80 (Pépé), Luiz Araujo 93 (Thiago Maia) Rennes (0) 2 Scorers: J. Lea Siliki 85, B. André 89 Subs used: Mubele 61 (Hunou), Lea Siliki 81 (Gourcuff), Brandon 87 (Sarr) Attendance: 27,816 Referee: Remi Landry ................................................................. Metz (2) 3 Scorers: E. Rivière 13pen, M. Dossevi 16, N. Roux 77 Yellow card: Cohade 37 Subs used: Niane 62 (Rivière), Poblete 68 (Mandjeck), Balliu 90 (Miličević) Saint-Étienne (0) 0 Yellow card: Moulin 12, Dabo 37, Hernani 83 Subs used: Berič 40 (Dabo), Hernani 67 (M'Vila), Monnet-Paquet 68 (M'Bengue) Attendance: 12,702 Referee: Arnaud Baert ................................................................. Toulouse (0) 1 Scorers: M. Gradel 90+6pen Yellow card: Diop 5, Sangaré 41, Issiaga Sylla 60 Subs used: Sanogo 56 (Jean), Toivonen 64 (Imbula), Boisgard 70 (Durmaz) Nantes (1) 1 Scorers: R. Krhin 19 Yellow card: Krhin 14, Touré 38, Diego Carlos 54, Andrei Girotto 90 Subs used: Kačaniklić 46 (Iloki), Andrei Girotto 63 (Krhin), Rongier 80 (Nakoulma) Attendance: 13,742 Referee: Mathieu Vernice ................................................................. PSG (4) 8 Scorers: Á. Di María 4, Á. Di María 15, E. Cavani 21, Neymar 42, Neymar 57, Neymar 73, K. Mbappé 77, Neymar 83pen Subs used: Nkunku 61 (Verratti), Mbappé 68 (Á. Di María), Rabiot 78 (Lo Celso) Dijon (0) 0 Yellow card: Massouema 63 Subs used: Haddadi 46 (Varrault), Massouema 62 (Abeid), Balmont 72 (Xeka) Attendance: 47,483 Referee: Florent Batta ................................................................. Friday, January 19 fixtures (CET/GMT) Caen v Olympique Marseille (2045/1945) Saturday, January 20 fixtures (CET/GMT) Nantes v Bordeaux (1700/1600) Amiens SC v Guingamp (2000/1900) Montpellier v Toulouse (2000/1900) Rennes v Angers SCO (2000/1900) Strasbourg v Dijon (2000/1900) Troyes v Lille (2000/1900) Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Nice v Saint-Étienne (1500/1400) Monaco v Metz (1700/1600) Olympique Lyonnais v PSG (2100/2000)