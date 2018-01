UPDATE 2-Coupe de France Summaries

Jan 26 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Thursday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Strasbourg (1) 2 Scorers: Nuno Da Costa 31, I. Saadi 48 Yellow card: Bakary Koné 27, Bahoken 79 Subs used: Liénard 60 (Gonçalves), Terrier 74 (Nuno Da Costa), Lala 86 (Bahoken) Lille (0) 1 Scorers: Y. Bissouma 54 Subs used: Pépé 68 (Luiz Araujo), Thiago Mendes 74 (Bahlouli), Faraj 88 (Soumaré) Attendance: 10,097 Referee: Eric Wattellier .................................................................