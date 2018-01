UPDATE 2-Coupe de la Ligue Summaries

Jan 10 (OPTA) - Summaries for the Coupe de la Ligue on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Nice (1) 1 Scorers: A. Pléa 18 Yellow card: Burner 12 Subs used: Cyprien 68 (Lees Melou), Ganago 77 (Srarfi), Koziello 81 (Seri) Monaco (2) 2 Scorers: T. Lemar 3, A. Diakhaby 37 Yellow card: Diakhaby 45, Rony Lopes 80 Subs used: Jovetić 61 (Carrillo), Rony Lopes 67 (Diakhaby), N'Doram 89 (Baldé) Attendance: 19,686 Referee: Olivier Thual ................................................................. Wednesday, January 10 fixtures (CET/GMT) Rennes v Toulouse (1845/1745) Amiens SC v PSG (2105/2005) Angers SCO v Montpellier (2105/2005)