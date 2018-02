UPDATE 2-Coupe de la Ligue Summaries

Feb 1 (OPTA) - Summaries for the Coupe de la Ligue on Wednesday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. Monaco (2) 2 Scorers: R. Falcao 15, R. Falcao 29 Yellow card: Fabinho 55, Boschilia 60 Subs used: Baldé 65 (Boschilia), Tielemans 65 (Jovetić), Ghezzal 84 (Falcao) Montpellier (0) 0 Yellow card: Pedro Mendes 25 Subs used: Ikoné 65 (Píriz), Camara 78 (Sio), Ninga 79 (Sio) Attendance: 6,024 Referee: Olivier Thual .................................................................