UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Gonçalves 15 Subs used: Blayac 41 (Sacko), Foulquier 64 (Seka), Saadi 77 (Bahoken) Guingamp (2) 2 Scorers: Y. Salibur 8, N. Benezet 16 Yellow card: Diallo 14, Pedro Rebocho 34 Subs used: Blas 68 (Benezet), Thuram 73 (Coco), Tabanou 85 (Pedro Rebocho) Attendance: 22,578 Referee: Alexandre Perreau Niel ................................................................. Saturday, January 13 fixtures (CET/GMT) Rennes v Olympique Marseille (1700/1600) Caen v Lille (2000/1900) Dijon v Metz (2000/1900) Montpellier v Monaco (2000/1900) Nice v Amiens SC (2000/1900) Troyes v Bordeaux (2000/1900) Sunday, January 14 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Toulouse (1500/1400) Olympique Lyonnais v Angers SCO (1700/1600) Nantes v PSG (2100/2000) Tuesday, January 16 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Caen (1900/1800) Olympique Marseille v Strasbourg (1900/1800) Monaco v Nice (2100/2000) Wednesday, January 17 fixtures (CET/GMT) Amiens SC v Montpellier (1900/1800) Angers SCO v Troyes (1900/1800) Guingamp v Olympique Lyonnais (1900/1800) Lille v Rennes (1900/1800) Metz v Saint-Étienne (1900/1800) Toulouse v Nantes (1900/1800) PSG v Dijon (2100/2000)