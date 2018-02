UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) PSG (3) 5 Scorers: J. Draxler 10, Neymar 21, Á. Di María 22, E. Cavani 73, E. Cavani 79 Yellow card: Dani Alves 24, Thiago Silva 68 Subs used: Motta 58 (Diarra), Pastore 58 (Lo Celso), Nkunku 82 (Draxler) Strasbourg (1) 2 Scorers: J. Aholou 6, S. Bahoken 67 Yellow card: Nuno Da Costa 45, Foulquier 57, Lala 74 Subs used: Gonçalves 61 (Liénard), Saadi 78 (Nuno Da Costa), Nogueira 91 (Martin) Attendance: 47,059 Referee: Cédric Dos Santos ................................................................. Amiens SC (0) 0 Red card: Fofana 76 Yellow card: El Hajjam 44 Subs used: El Hajjam 31 (Danilo Avelar), Bourgaud 70 (Gakpé), Manzala 79 (Traoré) Toulouse (0) 0 Subs used: Durmaz 60 (Mubele), Toivonen 81 (Imbula), Jean 87 (Sanogo) Attendance: 8,730 Referee: Benjamin Lepaysant ................................................................. Angers SCO (0) 0 Yellow card: Tait 47 Subs used: Reine-Adelaide 72 (Capelle), Guillaume 82 (Santamaria), Fulgini 82 (Tait) Saint-Étienne (0) 1 Scorers: R. Berič 79 Yellow card: Selnæs 34, Cabella 57 Subs used: Pajot 64 (Selnæs), Bamba 68 (Ntep), Théophile Catherine 86 (Hamouma) Attendance: 11,166 Referee: William Lavis ................................................................. Caen (1) 2 Scorers: E. Crivelli 6, D. Da Silva 84 Yellow card: Diomandé 57, Crivelli 88 Missed penalty: R. Rodelin 25, S. Peeters 81 Subs used: Stavitski 61 (Avounou), Aït Bennasser 62 (Sankoh), Deminguet 88 (Crivelli) Rennes (2) 2 Scorers: D. Sakho 9, D. Sakho 21 Subs used: Hunou 64 (Sarr), Mexer 80 (Sakho), Maouassa 86 (Bourigeaud) Attendance: 16,083 Referee: Romain Lissorgue ................................................................. Montpellier (0) 1 Scorers: G. Sio 73 Yellow card: Lasne 72 Subs used: Camara 46 (Ikoné), Dolly 61 (Sambia), Ninga 86 (Sio) Guingamp (1) 1 Scorers: Y. N'Gbakoto 29pen Yellow card: Grenier 32 Subs used: Phiri 65 (É. Didot), Salibur 74 (Deaux), Blas 83 (N'Gbakoto) Attendance: 9,936 Referee: Romain Galibert ................................................................. Troyes (0) 1 Scorers: A. Niane 88 Yellow card: Giraudon 57 Subs used: Nivet 57 (Khaoui), Mbeumo 76 (Pelé), Ben Saada 81 (Grandsir) Metz (0) 0 Yellow card: Palmieri 34, Mandjeck 83 Subs used: Jouffre 73 (Miličević), Mandjeck 74 (Dossevi), Niane 89 (Diagne) Attendance: 11,337 Referee: Mathieu Vernice ................................................................. Nice (15:00) Nantes ................................................................. Lille (17:00) Olympique Lyonnais ................................................................. Olympique Marseille (21:00) Bordeaux ................................................................. Tuesday, February 20 fixtures (CET/GMT) Troyes v Dijon (1830/1730) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Strasbourg v Montpellier (2045/1945)