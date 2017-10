UPDATE 2-Soccer-Ligue 1 summaries

Aug 5 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, August 5 St Etienne 1 Jonathan Bamba 4 Nice 0 Halftime: 1-0;Attendance: 25,879 - - - Montpellier HSC 1 Souleymane Camara 59 Caen 0 Halftime: 0-0;Attendance: 14,725 - - - Olympique Lyon 4 Mariano 23,61, Nabil Fekir 59pen,90+1 Racing Strasbourg 0 Halftime: 1-0; - - - Metz 1 Nolan Roux 14 En Avant de Guingamp 3 Jimmy Briand 39pen, Ludovic Blas 70, Mustapha Diallo 84 Halftime: 1-1;Attendance: 14,595 - - - ESTAC Troyes 1 Samuel Grandsir 46 Stade Rennes 1 Jordan Tell 69 Halftime: 0-0;Attendance: 9,968 - - - Paris St Germain 2 Edinson Cavani 42, Javier Pastore 80 Amiens SC 0 Halftime: 1-0;Attendance: 46,898 - - - Friday, August 4 Monaco 3 Jemerson 28, Radamel Falcao 58, Kamil Glik 70 Toulouse 2 Zinedine Machach 6, Andy Delort 53 Halftime: 1-1;Attendance: 13,572 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, August 6 Lille v Nantes (1300) Angers SCO v Girondins Bordeaux (1500) Olympique Marseille v Dijon FCO (1900)