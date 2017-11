UPDATE 2-Soccer-Ligue 1 summaries

Nov 25 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, November 25 Dijon FCO 3 Kwon Chang-Hoon 42, Xeka 57, Wesley Said 64 Toulouse 1 Andy Delort 71 Missed penalty: Max Gradel 5 Halftime: 1-0;Attendance: 10,126 - - - Metz 0 Amiens SC 2 Pape Moussa Konate 29, Bongani Zungu 65 Halftime: 0-1;Attendance: 15,079 - - - Montpellier HSC 3 Jerome Roussillon 5, Giovanni Sio 26, Rodrigue Ninga 31 Lille 0 Halftime: 3-0;Attendance: 11,370 - - - ESTAC Troyes 3 Saif-Eddine Khaoui 12, Suk Hyun-Jun 45+3, Romain Thomas 84og Angers SCO 0 Halftime: 2-0;Attendance: 8,906 - - - Caen 1 Ivan Santini 23 Girondins Bordeaux 0 Halftime: 1-0;Attendance: 15,275 - - - Stade Rennes 2 Wahbi Khazri 51,88 Nantes 1 Emiliano Sala 73pen Red Card: Nicolas Pallois 57 Halftime: 0-0;Attendance: 26,151 - - - Friday, November 24 St Etienne 2 Hernani 41, Kevin Monnet-Paquet 56 Racing Strasbourg 2 Jean-Eudes Aholou 44, Jonas Martin 63pen Halftime: 1-1;Attendance: 21,282 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, November 26 Nice v Olympique Lyon (1400) Olympique Marseille v En Avant de Guingamp (1600) Monaco v Paris St Germain (2000)