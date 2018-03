UPDATE 3-Coupe de France Summaries

Mar 1 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Chambly (0) 1 Scorers: L. Doucouré 83 Subs used: Popelard 51 (Hilaire) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Grimm 66 Subs used: Bahoken 80 (Saadi), Blayac 84 (Foulquier) Referee: Stéphane Jochem ................................................................. PSG (1) 3 Scorers: Á. Di María 45+1, Á. Di María 48, E. Cavani 81 Yellow card: Meunier 46 Subs used: Pastore 46 (Mbappé), Diarra 74 (Motta), Rabiot 79 (Meunier) Olympique Marseille (0) 0 Yellow card: N'Jie 32 Subs used: Sari 53 (Thauvin), Kamara 58 (Luiz Gustavo), Amavi 74 (Sanson) Referee: François Letexier ................................................................. Chambly (0) 1 Scorers: L. Doucouré 83 Subs used: Popelard 51 (Hilaire) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Grimm 66 Subs used: Bahoken 80 (Saadi), Blayac 84 (Foulquier) Referee: Stéphane Jochem ................................................................. PSG (1) 3 Scorers: Á. Di María 45+1, Á. Di María 48, E. Cavani 81 Yellow card: Meunier 46 Subs used: Pastore 46 (Mbappé), Diarra 74 (Motta), Rabiot 79 (Meunier) Olympique Marseille (0) 0 Yellow card: N'Jie 32 Subs used: Sari 53 (Thauvin), Kamara 58 (Luiz Gustavo), Amavi 74 (Sanson) Referee: François Letexier ................................................................. Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Caen v Olympique Lyonnais (2100/2000)