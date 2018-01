UPDATE 3-Ligue 1 Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Nice (1) 1 Scorers: W. Cyprien 22 Yellow card: Lees Melou 19, Seri 59, Balotelli 69 Subs used: Makengo 32 (Saint-Maximin), Ganago 87 (Balotelli), Perraud 92 (Srarfi) Saint-Étienne (0) 0 Yellow card: Dioussé 73 Subs used: Hamouma 60 (Ntep), Bamba 67 (Monnet-Paquet), Søderlund 77 (Dioussé) Attendance: 23,254 Referee: Sylvain Palhies ................................................................. Monaco (1) 3 Scorers: Jorge 45+2, R. Ghezzal 67, Rony Lopes 81 Yellow card: Raggi 65 Subs used: N'Doram 49 (Jorge), Rony Lopes 55 (Diakhaby), Tielemans 81 (Ghezzal) Metz (0) 1 Scorers: I. Niane 72 Red card: Kawashima 50 Yellow card: Niakhate 41 Subs used: Niane 12 (Dossevi), Beunardeau 52 (Rivierez), Boulaya 72 (Rivière) Attendance: 6,333 Referee: Aurélien Petit ................................................................. Olympique Lyonnais (1) 2 Scorers: N. Fekir 2, M. Depay 90+4 Yellow card: Mendy 60, Depay 95 Subs used: Depay 69 (Aouar), Traoré 77 (Díaz) PSG (1) 1 Scorers: L. Kurzawa 45+3 Red card: Dani Alves 57 Yellow card: Lo Celso 53, Verratti 77, Cavani 80 Subs used: Draxler 36 (Mbappé), Meunier 61 (Á. Di María), Pastore 87 (Verratti) Attendance: 57,582 Referee: Karim Abed ................................................................. Friday, January 26 fixtures (CET/GMT) Dijon v Rennes (2045/1945)